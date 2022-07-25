İzmir'de Kadın Belediye Otobüsü Şoförüne Saldırı - Son Dakika
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İzmir'de Kadın Belediye Otobüsü Şoförüne Saldırı

25.07.2022 23:10
İzmir'de Kadın Belediye Otobüsü Şoförüne Saldırı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir kadın şoför, durak haricinde yolcu almadığı gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Zanlı gözaltına alındı. Başkan Tunç Soyer, “Gereken hukuki takip yapılacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir kadın şoför, durak haricinde yolcu almadığı gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Zanlı gözaltına alındı. Başkan Tunç Soyer, "Gereken hukuki takip yapılacak" dedi.

ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü, araçtaki bir erkek yolcu tarafından darp edildi. 23 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde yaşanan olayda; şoför B.A., Alsancak Gar Durağı'ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlar için kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu, ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.

Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi. Polisin beklendiği sırada sözlü saldırıyı sürdüren zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu.

BAŞKAN SOYER: "TAKİPÇİSİYİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şoför B.A.'yı aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Soyer, "Kadın şoförümüze yapılan sözlü ve fiziki saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu çirkinliğe gereken cezanın verilmesi için hukuki takipteyiz. Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadın Belediye Otobüsü Şoförüne Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kadın Belediye Otobüsü Şoförüne Saldırı - Son Dakika
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