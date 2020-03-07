İzmir'de kadın çiftçiler için girişimcilik çalıştayı düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kadın çiftçiler için girişimcilik çalıştayı düzenlenecek - Son Dakika

İzmir'de kadın çiftçiler için girişimcilik çalıştayı düzenlenecek

7 saat önce

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İzmir'deki kadın çiftçilere yönelik olarak "Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı" düzenlenecek.

İzmir'de kadın çiftçiler için girişimcilik çalıştayı düzenlenecek, System.String[]

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İzmir'deki kadın çiftçilere yönelik olarak "Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı" düzenlenecek.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, yaptığı açıklamada 9 Mart'ta İzmir'de ilk kez kadın çiftçilere yönelik bir çalıştay düzenleneceğini, akademisyenler, sektör temsilcileri, kooperatifler ve kadın üreticilerin girişimcilik konusunu masaya yatıracaklarını belirtti.

Kadının ekonomik, sosyal ve siyasi hayattaki varlığının fark yarattığını, parti olarak kadına hak ettiği değeri sözde bırakmayarak somut adımlarla vermeye gayret ettiklerini aktaran Büyükdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bu çalıştay ile tarım alanında girişimci olmak isteyen kadınlara bir vizyon yaratmak, girişimci olmuş, destek almış kadınların başarı hikayelerini aktarmak istiyoruz. Amacımız bir beyin fırtınasına vesile olmak. Bir ülkenin kadınları güçlüyse o ülke de güçlüdür. Türk kadını, parçası olduğu her alanda kalkınmanın önünü açacak güçtedir. Aile gibi temel toplumsal bir yapıdan, fabrikalara, tarlalara ve siyasete kadar böyledir. Kadınlarımızın yenilikçi, kaynakları etkin ve verimli kullanan metodlarla yol almasını amaçlıyoruz. Çalıştayımızı da bu açıdan çok önemsiyoruz."

Kaya Termal Otel'de pazartesi düzenlenecek çalıştaya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımının beklendiği bildirildi.

AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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