Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kadın Cinayeti

İzmir'de Kadın Cinayeti

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın evinde silahla başından vurularak öldürüldü.

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İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın evinde silahla başından vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'ta yaşayan Kader Erenuluğ'un (50), evinden silah sesi duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erenuluğ'un yaşadığı dairenin giriş kısmında başından silahla vurularak öldüğü belirlendi.

Erenuluğ'un cesedi evde yapılan incelemenin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu, Erenuluğ'un kızıyla birlikte yaşadığı çok sayıda suç kaydı bulunan O.B'nin (36) otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:01 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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