İzmir'de kadın doğum uzmanı, intihar etti - Son Dakika

İzmir'de kadın doğum uzmanı, intihar etti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Şaban A., 6'ncı kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Şaban A., 6'ncı kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde, 116 Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce boşandığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen Dr. Şaban A., 6'ncı kattaki evinin balkonundan atladı. Şaban A.'nın zemine çakıldığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Şaban A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Şaban A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şaban A.'nın cenazesinin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olan Şaban A.'nın, 2014'ten bu yana Bayraklı'da bulunan özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Şaban A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı


Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de kadın doğum uzmanı, intihar etti - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kadın doğum uzmanı, intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]