Parkta yürüyüş yapan genç kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Parkta yürüyüş yapan genç kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Son Güncelleme: 14.09.2023 20:39

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın, parkta karşılaştığı eski kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kadın, hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın, parkta karşılaştığı eski kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

TABANCAYLA 6 EL ATEŞ ETTİ

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi'nde bulunan Cici Park içerisindeki Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın arkadaşıyla gezmek için parka giden Ezgi Gülizar (35), burada eski eşi E.S. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce E.S., eski eşi Ezgi Gülizar'a tabancayla 6 el ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Genç kadın, parkta yürüyüş yaparken karşılaştığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen Ezgi Gülizar, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülizar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kadın, parkta yürüyüş yaparken karşılaştığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği yerde incelemede bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Selçuk, Konak, İzmir, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta yürüyüş yapan genç kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parkta yürüyüş yapan genç kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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