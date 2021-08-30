İzmir'de kadın istihdamı için uluslararası proje hayata geçirilecek

İzmir'de dezavantajlı gruplardaki kadınların istihdamını geliştirmek amacıyla "MIRA-İşgücü Piyasasında Yaratıcı Kadınlar" adlı projenin hayata geçirileceği bildirildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) yapılan açıklamaya göre, İzmir Valiliği koordinatörlüğündeki proje Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Romanya'dan 6 farklı kurum ortaklığında yürütülecek.

İEÜ ve Ege İş Kadınları Derneğince (EGİKAD) yürütülen proje kapsamında dezavantajlı gruplardaki kadınların iş gücü piyasalarına girmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili yol haritası belirlenecek.

Kadınların girişimci yönlerini artırmak ve dijital alandaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan projeden, çok sayıda kadının faydalanması amaçlanıyor.

Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların belirlenmesi ve projeye dahil edilmesi noktasında EGİKAD görev üstlenirken, eğitim içeriklerini de İEÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü hazırlayacak.

136 bin avro bütçe

Türkiye genelinde rol model olması hedeflenen proje, Avrupa Komisyonu'nun "Erasmus+ Programı Yaratıcılık İçin Stratejik Ortaklıklar-İnovasyon Faaliyeti" kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan projeler arasında, Avrupa Birliği tarafından 136 bin avro bütçe almaya hak kazandı.

Proje, uluslararası alandaki 55 proje arasından seçildi.

6 temel başlık

Proje kapsamında, kadın istihdamını artırmak amacıyla iki yıl içinde e-öğrenme platformu, yaratıcı kadınlar için eğitim kursu ve eğitmenler için de yaratıcılık eğitim kiti olmak üzere 3 farklı inovatif ürün geliştirilecek.

Ürünler proje ortağı ülkelerde düzenlenecek eğitimler ile test edilecek.

Projenin uluslararası eğitim programı İzmir Ekonomi Üniversitesinde, tüm proje ortağı ülkelerden kadınların katılımı ile gerçekleştirilecek. İlk olarak İngiltere'de başlangıç toplantısı gerçekleştirilecek, ardından Romanya, Portekiz ve Türkiye'de değerlendirme toplantıları yapılacak.

Projenin finalinde İzmir'de uluslararası bir konferans düzenlenecek.

Projenin tüm yenilikçi ürünleri ve eğitim modülleri; "yaratıcılık için beceri ve yetkinlikler", "sanat ve tasarım", "teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme", "medya ve pazarlama", "girişimcilik" ve "uluslararasılaşma"dan oluşan 6 temel başlıkla şekillenecek.

Yaratıcılık ve sanatı öne çıkaracak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, projeyle önemli ve güncel bir konuya temas edildiğini kaydetti.

Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, farklı alt programları bulunan Erasmus+ programlarının Türkiye'nin en başarılı olduğu AB programları arasında yer aldığına işaret eden Kaya, "Türkiye, yılda 12 bin başvuruyla, Erasmus+ programından faydalanan 34 ülke arasında birinci sırada. Ayrıca, son 17 yılda Türkiye Ulusal Ajansı'na başvurusu yapılan 36 bin projeye, toplamda 1,4 milyar avro hibe tahsis edildi. MIRA-İşgücü Piyasasında Yaratıcı Kadınlar projesi ile de önemli ve güncel bir konuya temas edildi. Kadınların iş gücü piyasasına girişlerini desteklemeyi ve girişimcilik kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen proje, kadın işsizliği konusunda yaratıcılık ve sanatı öne çıkarmaktadır. Projenin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.