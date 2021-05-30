İzmir'de kadın motosikletçiler piste çıktılar, mest ettiler - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Yarışları'nda kadın motosikletçilerin mücadelesi nefes kesti. Yarışmayı takip eden Türkiye Motosiklet Federasyonu ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, ilk kez motosiklet dalında Kadınlar Kupası düzenlediklerini belirterek, "Bu attığımız adım ileriki yıllarda daha genç sporcuların Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek duruma gelmesini sağlayacak" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, İzmir Ülke Yarış Pisti'nde Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Yarışları düzenledi. Yarışmada ilk kez sadece kadın sporcuların katıldığı R25 Kadınlar Kupası organize edildi. Kadın sporcuların yarışı nefes keserken, yarışmada milli sporcu İlayda Yağmur Yılmaz birinci geldi. Yarışmayı takip eden Türkiye Motosiklet Federasyonu ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, çok güzel bir organizasyona şahitlik ettiklerini belirterek, "Bugün ilk kez güzel bir olaya şahitlik ediyoruz. Çünkü ilk defa motosiklet dalında Kadınlar Kupası'nı yapıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteği ile 1 haftada her şeyi tamamladık. Bugün 14 kadın yarışmacıyla startı alıyoruz. Hepsi çok memnun, hepsi çok mutlu. Bu attığımız adım ileriki yıllarda daha genç sporcuların Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek duruma gelmesini sağlayacak" diye konuştu.

"Bu tarz şampiyonalar daha genç yaştaki sporcuların yetişmesine vesile olacaktır"

Sofuoğlu, milli yarışçı İlayda Yağmur Yılmaz'ın organizasyonun yapılmasında büyük emeği olduğunu ifade ederek, "Biz İlayda'yı biraz daha hızlandırıp Avrupa'da iddialı bir sporcu haline getireceğiz. Bu tarz şampiyonalar daha genç yaştaki sporcuların yetişmesine vesile olacaktır. Bugün güzel ve çekişmeli yarışlar izleyeceğiz. Ben de Sakarya'dan bu rekabeti izlemeye geldim. Buraya gelen tüm kadınların da memnuniyetine, hevesine, mücadelelerine şahit olacağım" ifadelerini kullandı.

Yılmaz: "Bu organizasyonu yapma amacımız Türkiye'den daha fazla sporcu çıkarmak"

Yarışı birincilikle tamamlayan İlayda Yağmur Yılmaz ise yarışın çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Avrupa Şampiyonası'nda yarışıyorum. Bu organizasyonu yapma amacımız Türkiye'den daha fazla sporcu çıkarmak. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kenan Sofuoğlu'nun destekleriyle güzel bir organizasyon yaptık. Genç sporcuların bu sporu ve pisti tanımasını sağlamak istiyoruz. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı sporcularımız ilk deneyimlerine rağmen çok başarılı oldular" açıklamasını yaptı.