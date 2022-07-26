Öte yandan aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın bir süre otobüs şoförüyle tartıştığı, ardından koruma kapısını kırarak şoföre yumruk attığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüntülere yansıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın şoför B.A, Alsancak Gar durağında yolcu aldıktan sonra hareket etti.

Kaynak: AA

Alsancak, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruk atan saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.