İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı

26.07.2022 14:05
İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı

İzmir'de, belediyede çalışan kadın otobüs şoförünü durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle darbeden şüpheli tutuklandı.

İzmir'de, belediyede çalışan kadın otobüs şoförünü durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle darbeden şüpheli tutuklandı.

Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın sürücü B.A'ya, durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle yumruk atıp darbeden sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dün, Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın şoför B.A, otobüsle trafik ışıklarında beklediği sırada yol kenarında bekleyen vatandaşların araca binmesine durak harici alamayacağını belirtmiş, otobüste bulunan G.Y, yolcuların alınmaması nedeniyle B.A. ile tartıştıktan sonra sürücüye yumruk atıp, gözünden ve kolundan yaralamıştı.

G.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmış, olay anı otobüsteki güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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