İzmir'de kadın polisin şehit olduğu kazanın gerekçeli kararında "uyuşturucu" vurgusu - Son Dakika

İzmir'de kadın polisin şehit olduğu kazanın gerekçeli kararında "uyuşturucu" vurgusu

29.10.2020 10:59
İzmir'de kadın polisin şehit olduğu kazanın gerekçeli kararında

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonetle polis memuru Buket Keleş'e çarparak şehit olmasına neden olan sürücüye verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı göz önüne alındığında mevcut davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiğine...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonetle polis memuru Buket Keleş'e çarparak şehit olmasına neden olan sürücüye verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı göz önüne alındığında mevcut davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi, sürücü Sedat A'ya "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan verdiği 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı.

Sanık savunması, müştekilerin iddiası, tanık beyanları, bilirkişi ve adli tıp kurumu raporları ile dosyada bulunan tutanaklar ve olayın seyrini değerlendiren hakim, kararda sanığın 19 Kasım 2018'de meydana gelen kazada kamyoneti, uyuşturucu maddenin etkisindeyken kullandığını belirtti.

Kararda sanığın kamyonetle Gaziemir'den Torbalı'ya seyir halindeyken Menderes- Seferihisar yol ayrımına geldiğinde aracının ön sol far, kaput ve ön cam kısımları ile gidişe göre yolun sağından soluna doğru yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş'e çarparak yaraladığı yer aldı.

Keleş'in tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım 2018'de vefat ettiğinin belirtildiği kararda sanığın kusurlarına ilişkin detaylara yer verildi.

"Zamanında etkili fren ve direksiyon tedbirine başvurmadı"

Kararda, şöyle denildi:

"Sanık olayda dikkatini yola vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği, zamanında etkili fren ve direksiyon tedbirine başvurmadığından asli kusurlu kabul edilmiş, sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı göz önüne alındığında mevcut davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiği, bu nedenle sanık hakkında 'bilinçli taksirle öldürme' suçunun oluştuğu da kabul edilerek sanığın cezalandırılması yoluna gidilmiştir."

Kararda sanığa verilen cezanın miktarı itibarıyla sanık hakkında tayin edilen cezaya yönelik olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hapis cezasının ertelenmesine ve adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verildiği de yer aldı.

Kaza

İzmir'de 19 Kasım 2018'de, Sedat A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı kamyonet, İzmir- Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarpmış, ağır yaralanan Keleş tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit olmuştu.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilen sanık tutuklanmış, avukatının itirazı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Hakim, sanığın 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemi "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezanın 5 yıl 4 aya çıkartılmasına karar vermişti.

Sanığın yargılama sürecindeki iyi halini dikkate alan hakim, takdiri indirim uygulayarak sanığa, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası vermişti. Sanığın ehliyetine 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına da karar verilmişti.

Şehit polis memuru Buket Keleş'in ailesinin avukatı Ömer Turan Osmanoğlu ise karara itiraz ederek sanık hakkında olası kast hükümleri çerçevesinde görevsizlik kararı verilerek yargılamanın ağır ceza mahkemesince yapılması gerektiğini savunmuştu.

Uyuşturucu, Şehit, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kadın polisin şehit olduğu kazanın gerekçeli kararında 'uyuşturucu' vurgusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu
Son Dakika: Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor Son Dakika: Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor         
11:04
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi         
09:34
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 11:16:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kadın polisin şehit olduğu kazanın gerekçeli kararında "uyuşturucu" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei