İzmir'de kadın şoförler zorlu testlerden geçip yollara çıkıyor

İzmir'in kadın şoförleri yollarda

-İzmir halkı kadın şoförlere emanet

İZMİR - İzmir'de toplu ulaşımda yeni bir dönem başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in otobüslerde kadın şoförlerin de görev yapması yönündeki kararının ardından harekete geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, sınavları başarıyla geçen 17 adaya işbaşı yaptırdı. Kurum içi eğitim çalışmalarında sürüş tekniklerini ilerleten kadın şoförler, dikkat ve becerileriyle eğitmenlerden tam not almayı başardı.

İzmir'de kent içi toplu ulaşımın kalbi niteliğindeki ESHOT Genel Müdürlüğü, tarihi bir adım attı. En zorlu meslekler arasında kabul edilen otobüs şoförlüğü artık erkeklerin tekelinden çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talebi üzerine ESHOT'a kadın otobüs şoförü alımı başladı. Sınavları geçen 17 kadın otobüs şoförü işbaşı yaptı. Bu sayının kısa süre içinde 30'u aşması hedefleniyor.

Eğitim pistinde göz doldurdular

Otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayarak işbaşı yapmaya hak kazanan 17 kadın sürücü şehir içinde göreve çıkmadan önce zorlu bir eğitim programından geçti. Tüm toplu taşıma personeli gibi ESHOT'un kadın sürücüleri de eğitim programı kapsamında ileri sürüş tekniklerini kullanarak karşılaşacakları tehlikeli durumlarla nasıl baş edebileceklerini öğrendi. Islak ve kaygan zeminde sürüş, ani engellerden kurtulmak için doğru manevra teknikleri ve günlük araç bakımı eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Yıllardır erkek sürücüleri yetiştiren eğitmenler kadın şoförlerin performansından son derece memnun.

"Ön yargıları yıkıyoruz"

ESHOT için devrim niteliğindeki uygulamanın mimarı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Biz bu kentte yaşamın her alanındaki cinsiyetle ilgili ön yargıları yıkmayı hedefliyoruz. Buna da erkek egemen yapının kaleleri haline gelen iş kollarından birinde başlıyoruz" diyen Soyer şöyle devam etti:

"Herkes soruyor; kadınlar bu işi başarır mı, başaramaz mı? Evet herkes ağır vasıta kullanamaz. Yetenek ve donanım gerektiren bir iş olduğu doğru ama bunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok. Bizim amacımız birkaç kişiyi vitrine çıkarıp İzmir'de 'kadın şoförler de var' dedirtmek değil. O zaman göstermelik bir iş yapmış olursunuz. İnanıyorum ileride çok daha fazla kadın otobüs şoförü göreve başlayacak."

"Kendimize güveniyoruz"

İzmirlilere hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen kadın şoförler de başarılı olacaklarına inanıyor. Kendilerine güvendiklerini ve hayallerini gerçekleştirdiklerini belirten kadın şoförler, erkeklerin yaptıkları her işi yapabileceklerinin altını çiziyor.

"Uzun yol şoförü olan eşim benim için işini bıraktı"

Otobüs şoförü Fatma Nihal Buruk, "Zaten çocukluğumdan beri hayalimdi bu. Evimizin önünden yolcu otobüsleri geçerdi. Hayran hayran bakardım. 'Ben de bir gün bu otobüslerden kullanacağım' demiştim. Sağ olsun Belediye Başkanımız Tunç Soyer bizlere imkan tanıdı. Biz de kendimizi artık yollarda bulacağız. Tabii ki her sektörün zorlukları var ama kendimize güveniyoruz, zorluklara göğüs germeyi biliyoruz. Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ama kadınlara fırsat verildiği takdirde inanın biz en zirvede oluruz. Yolcuların şoförlere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz. Annem, babam, kardeşim herkes destekliyor, uzun yol şoförü olan eşim benim hayalimi gerçekleştirebilmem için işini bıraktı" dedi.

"Her şey bir iddiayla başladı"

Döndü Eser ise her şeyin bir iddia ile başladığını belirterek otobüs şoförü olma hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Daha önce servis şoförüydüm. 11 yaşında bir kızım var. Eşim de otobüs şoförü. Kızım bir gün bana 'Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanıyor, sen kullanamıyorsun. Demek ki kadınlar güçsüz" dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için ertesi gün sürücü kursuna gittim, E sınıfı ehliyet sınavlarına girdim. Şimdi diyor ki, 'Kadın-erkek eşittir, her şeyi kadınlar da yapabilir'. Ben çocukların görerek yaşayarak her şeyi öğrenebileceklerini düşünüyorum. Bu göstermek için böyle bir şey yaptım ama aynı zamanda araç kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, erkeklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz. Erkekleri de biz yetiştiriyoruz zaten."

"Bu işin kadını erkeği yok"

Bir diğer otobüs şoförü Songül Güven ise "Sürücü kursunda eğitmen olarak çalışıyordum. Arabalarla devamlı haşır neşiriz. Bu meslek de bana cazip geldi. 'Biz de yapabiliriz' deyip, bu işe başladık. 'Yapamazsın' diyenler de oldu. 'Yapan nasıl yapıyor' diyerek bu işe baş koyduk. Daha da çoğalacağız. Bu işin erkeği kadını yok. Herkesin maksadı aynı; hizmet. İzmir halkına güzel bir şey sunmak istiyorsak biz kadınlar da işin içinde olmalıyız. Zor diye bir şey yok. Yeter ki isteyelim" diye konuştu.