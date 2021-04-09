İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı - Son Dakika

İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

09.04.2021 21:24

İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı İzmir'in Konak ilçesinde kadına şiddet ihbarı veren bir dernek üyeleri, Polis Haftası sebebiyle polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kadına şiddet ihbarı veren bir dernek üyeleri, Polis Haftası sebebiyle polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı. Kadına şiddete müdahale etmek için olay yerine gelen polisler, pastalı sürpriz karşısında şaşkınlığa uğradı.

Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde bulunan Sarı Zeybek Kültür Sanat Derneği üyeleri ve Mikrop Hikmet lakaplı İzmirli sanatçı ve şovmen Hikmet Durmuş, polis ekiplerine dernek içerisinde yaşlı bir kadına şiddet uygulandığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine kadına şiddet olayını engellemek amacıyla çok kısa bir sürede koşarak olay yerine gelen polis ekipleri, burada alkışlar, sloganlar ve Polis Marşı ile karşılandı. Dernek üyelerinin sürprizine çevre esnafı da ellerinde bayraklar, balonlar ve sloganlarla destek verdi. Polis Haftası nedeniyle dernek üyeleri polislere pasta ikramında bulunurken, polis ekipleri de duygu dolu anlar yaşayarak dernek üyelerine sürpriz kutlama nedeniyle teşekkür etti.

"Polislerimizle gurur duyduk"

Olay yerine koşarak gelen polis ekipleri ile gurur duyduğunu söyleyen İzmirli şarkıcı ve şovmen Mikrop lakaplı Hikmet Durmuş, Polis Haftası'nın yanı sıra kadına şiddete de dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını dile getirdi. Durmuş, "Biz yıllardır polisimize güveniyoruz, onlara emanet ediyoruz kendimizi. Kadın şiddet olayını ihbar ettik ve bir kaç dakika sonra hemen koşarak geldiler yardıma. Hem Polis Haftası'nı kutlamak hem de kadına şiddete hayır' demek için böyle bir sürpriz yaptık. Gerçekten çok hızlı bir şekilde geldiler. Polislerimizle gurur duyduk" diye konuştu.

"Hızır Acil gibi yetişti polislerimiz"

Kadına şiddet ihbarı verildikten birkaç dakika sonra olay yerine gelen polisleri takdir ettiğini söyleyen Dernek Başkanı Ayla Taşdelen, kadına şiddete hassasiyet gösteren emniyet mensuplarına teşekkür etti. Taşdelen, "Polisimize güveniyoruz, canımız onlara emanet. Kadına şiddetin arttığı bu dönemde polisimiz sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz. Hızır Acil gibi yetişti polislerimiz; hep böyleler. Daha önce de şahit olduk; herhangi bir olayda hemen geliyorlar. Özellikle İzmir polisi de kadına şiddet konusunda çok hassas. Bu konuda itina ile davrandıklarını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı
İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı
İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı
İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

Hikmet Durmuş, Polis Haftası, Polis, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı - Son Dakika


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