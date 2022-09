CHP'li Nazlıaka kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete dikkat çekti; Kırmızı kart gösteriyoruz

İZMİR'de kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, "Buradan kadınların yediğine, içtiğine, giydiğine, kaç çocuk doyuracağına, yaşam tercihlerine, sürdüğü rujun rengine, saçının modeline, başı bağlı mı açık mı diye ayrımcılık yapanlara kırmızı kart gösteriyoruz" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde CHP Kadın Kolları tarafından kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar yer aldı. Etkinlikte, erkekler tarafından katledilen kadınların yakınları konuşarak adalet çağrısında bulundu. Kadınlara seslenen Nazlıaka, "Buradan kadınların yediğine, içtiğine, giydiğine, kaç çocuk doyuracağına, yaşam tercihlerine, sürdüğü rujun rengine, saçının modeline, başı bağlı mı açık mı diye ayrımcılık yapanlara kırmızı kart gösteriyoruz. Aslında kadına yönelik şiddeti de çocuğa yönelik istismarı da durdurmanın tek bir yolu var; sandık. O sandık gelecek ve kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir bulanlar, kadını iki cinsiyetten biri değil ikinci cinsiyet olarak tarifleyenler, kadın cinayetlerinden sayı diye bahsedenler, kadınları ayrıştırmaya çalışanlar ilk seçimlerde bizlerin iradesiyle birlikte o sandığa gömülecek" dedi.

'NE ÇOK KATLİAM YAŞADIK DEĞİL Mİ?'Dünya Barış Günü olarak kutlanan 1 Eylül'e dikkat çeken Nazlıaka, "Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü ancak kutlayamıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki barışın zıt anlamlısı sadece savaş değildir. Şiddet ve sömürü de barış ortamını bozar. Bizler CHP'liler olarak çok net bir hedefe doğru koşuyoruz. Bizler her türlü şiddete, sömürüye karşıyız. Kalıcı bir barış ortamı sağlamak istiyoruz. Adaletin askıya alınmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Barışı kazanmanın yolu yaşamı savunmaktan geçiyor. Ne yazık ki 20 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı döneminde kadınlar, en temel hakkı olan yaşam haklarının gasp edilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Ne çok katliam ne çok ölüm yaşadık değil mi? İzmir'de yaşamını kaybeden Ezgi Özaslan'ın annesinin çığlıkları hepimizin kulağında. '112'yi aradım bana müzik dinlettiler' dedi. 'Madem koruma kararı var o halde kızımı niye koruyamıyorsun?' dedi. Katil 35 gündür yakalanamadığı için şu an ailenin de hala hayati tehlikesi var. Aileyi korumak adına onları davet etmedik ama buradan sözümüz olsun; koruma kararına rağmen kız kardeşlerimizi korumayanlara gelin hep birlikte kırmızı kartlarımızı gösterelim" diye konuştu. 'BEYZA 16 YAŞINDA ÖLDÜRÜLDÜ'Hayatını kaybeden Beyza Doğan'ı hatırlatan Nazlıaka, "Beyza Doğan 13 yaşında küçücük bir kız çocuğuyken bir sapkın zihniyet tarafından tehditlerle karşılaşıyor. Tam 35 kez şikayette bulunuyorlar. Beyza 3 yıl boyunca bu tehdit ve tacizlere maruz kalıyor. 16 yaşındayken bu sapkın zihniyet tarafından öldürülüyor. Beyza'nın katili Beyza'yı koruyamayan bu ülkeyi yönetenlerdir. Beyza'nın katili çocuk istismarı davalarında 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlerdir. Beyza'nın katili, istismara uğrayan çocuklar için 'Çocuğun rızası vardı' cümlesini kuranlardır. Bir sanatçımız aylar önce söylediği bir söz yüzünden önce tutuklu yargılanıyor, sonra da ev hapsine mahkum ediliyor. En son geçen hafta İçişleri Bakanlığı emniyet görevlileri için bir kıyafet yönetmeliği değişikliği yaptı. Buna göre kadınların makyajı, saçının uzunluğu, modeline kısıtlama getirildi. Bu da yetmedi kadınlara bir de tırnak uzatma yasağı getirildi. Ne demişti AK Parti? Üç şeyi yok edecekti. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Üç şeyin de şaha kalktığı gibi yasaklarda sınır tanımaz hale geldiler ama hiç merak etmeyin onlar da biliyor gidecekler" dedi. 'KADINA UYGULANAN ŞİDDET BİTMEDİĞİ SÜRECE BARIŞ KALICI OLMAYACAK'CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Barış bize Ata'mızın mirasıdır. Günümüz iktidarının zihniyetinin tam tersine CHP olarak kin, nefret ve öfke içeren söylemleri reddediyoruz. Din, dil, ırk ve mezhep üzerinden yapılan çirkin siyaseti reddediyoruz. Barışın toplumun her kesiminde tesis edildiği bir Türkiye'ye kavuşacağımız günlere çok az kaldı. Bu ülkede kadına uygulanan şiddet bitmediği sürece, kadın cinayetleri engellenmediği sürece ne barış kalıcı olacak ne de huzur sağlanacak" ifadesini kullandı.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar'da, kadına şiddet ve kadın ölümlerine yönelik tepkisini dile getirdi.