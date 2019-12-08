Son Dakika Haberleri: İzmir'de kadına şiddete karşı "Turuncu Yürüyüş" düzenlendi
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İzmir'de kadına şiddete karşı "Turuncu Yürüyüş" düzenlendi

6 saat önce

Birleşmiş Milletlerin (BM) cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında İzmir'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi.

İzmir'de kadına şiddete karşı

Birleşmiş Milletlerin (BM) cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında İzmir'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bulvarı'nda bir araya gelen çoğunluğun kadınların oluşturduğu grup, Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

"Kadına şiddete hayır", "Kadınlar ölmesin", "Anne ne olur ölme" gibi dövizler taşıyan gruba, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşlik etti.

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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