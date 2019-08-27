İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması

İzmir'de bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde balkonda oturan Meryem U'nun (23) sokaktan ateşlenen kurşunla başından vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanığı ifadelerine göre kimlikleri tespit edilen C.T. (17), A.C.A. (17), C.Ö. (19) ve H.Ç. (21) operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, başından yaralanan Meryem U'nun Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, evinin balkonunda oturan Meryem U. kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.