Son Dakika Haberleri: İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması

57 dakika önce

İzmir'de bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması, System.String[]

İzmir'de bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde balkonda oturan Meryem U'nun (23) sokaktan ateşlenen kurşunla başından vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanığı ifadelerine göre kimlikleri tespit edilen C.T. (17), A.C.A. (17), C.Ö. (19) ve H.Ç. (21) operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, başından yaralanan Meryem U'nun Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, evinin balkonunda oturan Meryem U. kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Yıldız Mahallesi, Meryem, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum
Eski hükümlü, sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:47:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]