İzmir'de kadının düşerek yaralandığı park yeri tartışması kamerada - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde iteklenme sonucu bir kadının düşerek başını çarpmasına ve hafif şekilde yaralanmasına neden olan park yeri tartışması, kameralarca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre Z.Ç, otomobilini, Ata Caddesi'ndeki bir otobüs firmasının yazıhanesinin önüne park etmek istedi.

Park yeri konusunda iş yeri çalışanlarından K.Ö. ile Z.Ç. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında K.Ö, Z.Ç'yi iterek düşmesine neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilen kadın. ile iş yeri çalışanı K.Ö. karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Z.Ç. ve K.Ö. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Z.Ç.ve K.Ö, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bölgedeki bir kişi, tartışma anını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kadının tartıştığı kişi tarafından itilmesi ve yere düşerken başını otomobilin kapısına çarpması yer alıyor.