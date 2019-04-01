İzmir'de Kadınlar Sandıkta Fark Attı

İZMİR'de yerel seçimde belediye başkanlığına talip olan kadınlar, Balçova, Selçuk, Kiraz ve Karaburun'da rakiplerine fark attı.

İZMİR'de yerel seçimde belediye başkanlığına talip olan kadınlar, Balçova, Selçuk, Kiraz ve Karaburun'da rakiplerine fark attı.



İzmir'de Millet İttifakı Balçova, Karaburun ve Selçuk'da kadın belediye başkan adayları ile seçime katıldı. Cumhur İttifakı da Kiraz, Karşıyaka, Dikili, Konak ve Güzelbahçe'de kadın belediye başkan adayları ile sandığa gitti. Henüz resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın CHP'li kadın belediye başkan adayları, seçimi kazandı. Balçova'da adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine, eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi. Mehmet Ali Çalkaya 2014 yerel seçimlerde yüzde 60.6 oy alırken, eşi Fatma Çalkaya yüzde 67 oranında oy alarak eşini de geçmeyi başardı. Karaburun'da da CHP seçimlere avukat olan İlkay Girgin Erdoğan ile katıldı. Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 42.3'lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Selçuk'dan aday gösterilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, AK Parti adayı Osman Başterzi'ye fark attı. 2014 yerel seçimlerinde 5 oyla seçimi kaybeden CHP, bu kez aldığı yüzde 51 oy oranı ile ilçede kazanan parti oldu.



KARŞIYAKA'DA SÜRPRİZ YOK



CHP'nin İzmir'de en çok oy aldığı Karşıyaka İlçesi'nde ise sürpriz yaşanmadı. Millet İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Ayda Maç'a sandıktan yalnızca yüzde 20.78 oranında oy çıkarken, Maç'ın rakibi CHP'li Cemil Tugay'a yüzde 71.51 oranında oy çıktı. Konak'da da Millet İttifakı adayı CHP'li Abdül Batur ile yarışan AK Partili Melek Eroğlu, yüzde 32.8'lik oy oranında kaldı. Batur ise yüzde 63.7'yi yakaladı. Güzelbahçe'de de, benzer bir tablo ortaya çıktı. AK Partili Burcu Dereci'nin yüzde 23.1'lik oy oranına karşın, CHP'nin mevcut belediye başkanı yeniden seçildi ve yüzde 70.2'lik oy oranını yakaladı.



DSP ADAYI MİLLET İTTİFAKI ADAYINA FARK ATTI



Kiraz'da ise ilginç bir seçim yarışı yaşandı. İlçede, Millet İttifakı çatısı altında seçime katılan İYİ Partili Mehmet Emin Avşar, kesin olmayan sonuçlara göre yalnızca yüzde 9.32 oranında oy alabildi. Yerel seçimlerde Kiraz'da CHP'den tek belediye başkan aday adayı olan ancak aday gösterilmeyince istifa ederek DSP'den adaylığını koyan Salim Özkarakaş, yüzde 40.92 oranında oy aldı. İlçedeki sandık yarışının kazananı ise AK Parti'nin mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Saliha Özçınar oldu. Dikili'de de Cumhur İttifakı'nın kadın adayı MHP'li Sema Akıncı, istediği sonucu elde edemedi. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Adil Kırgöz, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 53.18 oranında oy aldı.



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