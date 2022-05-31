İzmir'de Kadınlardan 'Yoga Yasağı' Protestosu

KERİM UĞUR

İzmir'de bir grup kadın, Eskişehir'deki parkta yoga yapan kadınların "CİMER'e şikayet var" denilerek engellenmesine tepki amacıyla Gündoğdu Meydanı'nda topluca yoga yaptı.

İzmir Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları üyesi kadınlar, "Yasaklara, Baskılara Karşı Şimdi Bir Adım Daha Atma Zamanı" sloganıyla yoga yaptı. Eskişehir'de parkta yoga yapan kadınların "CİMER'e şikayet var" denilerek engellenmesini protesto eden İzmirli kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. İzmirli kadınların, Gündoğdu Meydanı'ndaki yogalı yoga yasağı protestosunu çevredeki yurttaşlar da ilgiyle izledi.

"GEREKİRSE YOGAYI DA EYLEM OLARAK KULLANIRIZ…"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan yoga yapan kadınlardan Deniz Uslu, şunları söyledi:

"Biz aslında hayatın birçok alanında bu ülkede kadınlar olarak baskılara, eşitsizliklere ve sömürülere maruz bırakılıyoruz. İki gün önce de Eskişehir'de bir parkta yoga yapmak isteyen kadınlar CİMER'e şikayet ediliyor ve kadınlar parktan uzaklaştırılıyor. Belediye başkanının açıklaması daha olumlu bir yönde. Fakat nihayetinde o kadınlar o parktan çıkarılmış oldu. ve yoga yapan kadınlar için 'toplum ahlakına aykırıdır ya da kıyafetleri topluma aykırıdır' gibi söylemler üretildiğini gördük. Bu bir örnek, bunun farkındayız. Biz bugün İzmir'de bu yoga yasağına karşı, bunu protesto etmek amacıyla, gerekirse yogayı da bir eylem olarak kullanırız. ve bu parkta, bu sokakta her yerde biz bunu yaparız demek istedik. Bundan sonra da kadınlar olarak bedenimize, emeğimize, hayatımıza yönelik bütün saldırılara karşı örgütlenmekten, örgütlü mücadeleden geri durmayacağız. Bir arada olduğumuz müddetçe anca bu saldırıların karşısında olabileceğimizi ve istediğimiz hayatı kurabileceğimizi inanıyoruz."