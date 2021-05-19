İzmir'de kafası cam kavanoza sıkışan kedi, hayvanseverlerin seferber olmasıyla kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de kafasını sıkıştırdığı kavanozun kırılmasıyla boynu kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak kedisi, hayvanseverlerin girişimiyle boynundaki cam parçasından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Karabağlar ilçesi Eserkent Mahallesi'nde bir sokak kedisi, yiyecek aradığı sırada başını cam kavanoza sıkıştırdı. Kediyi yakalayarak kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri başarılı olamadı.

Bir süre sonra nefes almasını engelleyen kavanozu kısmen kıran kedinin bu durumunu bir mahalle sakini, cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntüleri izleyen hayvanseverler kediye yardım etmek üzere mahalleye geldi. Hayvanseverler, birkaç günde yakalayabildikleri kediyi veterinere götürdü. Kedi, veteriner hekim Anıl Aktoprak'ın müdahalesiyle boynundaki cam parçasından kurtarıldı.

"Kavanoz" ismi verilen kedi, tedavi masraflarını da üstlenen hayvanseverlerce yavrularının yanına bırakıldı.

Aktoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapaksız şekilde çöpe atılan kavanozların sokak hayvanlarının yaralanmasına neden olduğunu, "can dostlarından" bazılarının bu nedenle yaşamını yitirdiğini belirterek herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Hayvanseverlerce kendilerine getirilen "Kavanoz"un "şanslı" olduğunu ifade eden Aktoprak, "Cam parçaları boynundan geçen yaşamsal damarlara ve sinirlere zarar vermemiş. Dikkatli bir şekilde cam parçalarını kırarak boynundan çıkardık." diye konuştu.

Hayvanseverlerden Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" unvanını da taşıyan İlknur Yalçın ise kediyi uzun uğraşılar sonucu yakalayabildiklerini söyledi.

Kedinin güvende olduğunu hissedince kendisine yaklaştığını ve onu tuttuğunu aktaran Yalçın, "Yakalayınca durumunun ne kadar kötü olduğunu gördüm. Boyun bölgesine oturmuş kocaman bir cam parçası vardı. Az hareket etmesi durumunda cam parçası boynunu kesebilirdi. Çok tehlikeli bir durumdu. Ben yakalarken ani bir hareketle kendine zarar verebilirdi. Onu veteriner kliniğine getirdim. Sağ olsunlar hemen operasyona alındı ve cam parçaları çıkarıldı. Artık çok mutluyum." dedi.