İzmir'de kafede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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İzmir'de kafede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de kafede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükpark'a yakın 7 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine yangının meydana geldiği adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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