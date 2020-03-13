İzmir'de kafede yangın - Son Dakika
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İzmir'de kafede yangın

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesindeki kafenin bacasında çıkan yangın, kısa sürede çatıya yayıldı.

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İZMİR'in Konak ilçesindeki kafenin bacasında çıkan yangın, kısa sürede çatıya yayıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, çatıda hasar oluştu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında, Alsancak semti Atatürk Caddesi'ndeki kafede çıktı. Kafenin mutfak bölümünde bulunan bacadan yükselen alevler çatı katındaki tenteleri tutuşturdu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi meydana geldi.


Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:30 Kaynak: DHA
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