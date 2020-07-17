İzmir'de kafeteryada kumar oynayan 48 kişiye sosyal mesafe cezası - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafeteryada kumar oynadıkları tespit edilen 48 kişiye, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi'ndeki bir kafeteryada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kumar oynadığı tespit edilen 48 kişiye, kumar oynamak, kapalı alanda sigara içmek ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Gözaltına alınan işletme sahibi M.B. ile çalışanlar E.K. ve O.T, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, tombala oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu.