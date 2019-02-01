Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kahreden Yangın: Anne ve Bebeği Öldü, 2 Çocuk Yaralı

İzmir'de Kahreden Yangın: Anne ve Bebeği Öldü, 2 Çocuk Yaralı

23 dakika önce

İzmir'de kahreden yangın: Anne ve bebeği öldü, 2 çocuk yaralıİZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de Kahreden Yangın: Anne ve Bebeği Öldü, 2 Çocuk Yaralı, System.String[]
İzmir'de kahreden yangın: Anne ve bebeği öldü, 2 çocuk yaralı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle evin çatısı da çökerken; anne ve bebeği hayatını kaybetti, iki çocuk ise yaralandı.
Olay, Buca ilçesine bağlı 686/47 Sokak'ta bulunan 13 numaralı dairede saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce taşındıkları öğrenilen Suriyeli ailenin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının etkisiyle evin çatısı da çökerken, sesleri duyan vatandaşlar hemen olay yerine itfaiye ve ambulans ekiplerini çağırdı. Bu sırada evde bulunan 2,5 yaşındaki Ahmet ve 9 yaşındaki Fadi isimli çocuklar, komşuları tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, içeride mahsur kalan anne Aliyah Saleh ve 1,5 yaşındaki kızı Nazha Halil'i kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Anne Aliyah ve kızı Nazha kurtarılamazken, yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayın olduğu sırada baba Muhammed Selim'in ise evde olmadığı öğrenildi. Yangının kömür sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı ihtimali üzerine duruluyor.
Olayın görgü tanıklarından Suriyeli ailenin yan komşusu Murat Turan, "Ben yolda annemle beraberdim. Patlama sesi gelince dumanları gördük. Hemen yukarı koştuk. Ev bir anda alev aldı. İki çocuğu aldık. İkinci patlama gelince çatı çöktü. Müdahale edemedik. Kadın çığlık atıyordu ama elleyemedik. İki yaralı çocuktan birinin ayağı diğerinin kafası yanıktı. Çocuklar resmen yanıyordu. Su döktük, sonra ambulans aldı" dedi.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:37 Kaynak: İHA

Anne, 3. Sayfa
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