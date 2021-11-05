İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika

KAVGA, KIZ KAÇIRMA NEDENİYLE ÇIKMIŞ

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kahvehane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sezgin Gökçe (46) hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından yapılan geniş çaplı soruşturmada, taraflar arasında kız kaçırma olayı nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan bir şüphelinin aranmasına devam edildiği ve hastanedeki 4 şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,