KAVGA, KIZ KAÇIRMA NEDENİYLE ÇIKMIŞ
İzmir'in Buca ilçesinde, bir kahvehane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sezgin Gökçe (46) hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından yapılan geniş çaplı soruşturmada, taraflar arasında kız kaçırma olayı nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan bir şüphelinin aranmasına devam edildiği ve hastanedeki 4 şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika