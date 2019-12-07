Son Dakika Haberleri: İzmir'de kahvehanede cinayet: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kahvehanede cinayet: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de kahvehanede cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde kahvehanede gerçekleşen pompalı tüfekli saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de kahvehanede cinayet: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde kahvehanede gerçekleşen pompalı tüfekli saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, U.T. isimli şahıs, husumetli olduğu öğrenilen Şaban Mustafa Buran (64) ile tartıştı. U.T., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile Şaban Mustafa Buran'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Buran, kanlar içerisinde yere yığıldı. U.T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehanede oturan Ş.B. (52) ve A.T.'ye de (27) isabet etti. Çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Hastanede öldü, yaralıların tedavisi sürüyor


Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şaban Mustafa Buran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Ş.B. ve omzundan yaralanan A.T. isimli şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri Buran'ı pompalı tüfekle vurup kaçan U.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş
Suriye rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 01:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de kahvehanede cinayet: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]