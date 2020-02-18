İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehaneye silahlı saldırıda bulunarak kayınpederi ile bir kişinin yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla aranan kişi yakalanarak tutuklandı.

İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehaneye silahlı saldırıda bulunarak kayınpederi ile bir kişinin yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla aranan kişi yakalanarak tutuklandı.

Bıçakçı Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda Gökhan Ö. (37) olayda kullandığı silahla yakalandı.

Zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayda yaralananlardan zanlının kayınpederi Saygılı Dinmez'in tedavisinin İzmir KÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralı İzzet Dertsiz'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Darbettiği eşinin baba evine dönmesine tepki gösteren Gökhan Ö, önceki gece Bıçakçı Mahallesi'ndeki kahvehaneye girerek kayınpederi Saygılı Dinmez'e silahla ateş açmış, olayda Dinmez ile bir merminin isabet ettiği Dertsiz yaralanmıştı.

Jandarma, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi
Son dakika: TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura tarihleri belli oldu 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:15:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]