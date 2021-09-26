İzmir'de kalacak yeri olmayan öğrenciler misafirhanelere yerleştiriliyor - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte kalacak yeri olmayan 254 üniversite öğrencisinin daha yurt, misafirhane ve otellere yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yerleştirilen 254 kişiyle toplam konaklama imkanı elde eden öğrenci sayısının 722'ye ulaştığını belirtti.

Çalışmaların imkanlar dahilinde, ayrımsız, ihtiyacı olan tüm öğrencilere çözüm bulununcaya kadar devam edeceğini aktaran Köşger, tüm öğrencilere başarılı bir eğitim yılı diledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, kentteki kamu kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz tahsis edileceğini bildirmişti. Kararın öncelikle 1 aylık olduğunu ifade eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını istemişti.