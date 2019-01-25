İzmir'de, Kalbi Duran Kadını Deniz Polisi Kurtardı
1 saat önce
İzmir'de, kalbi duran kadını deniz polisi kurtardıİzmir'in Konak ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve üzerinden kimlik çıkmayan orta yaşlı bir kadın, deniz polisince kurtarıldı.
İzmir
'de, kalbi duran kadını deniz polisi kurtardı
İzmir'in Konak
ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve üzerinden kimlik çıkmayan orta yaşlı bir kadın, deniz polisince kurtarıldı. Ekipler, kalbinin durduğunu tespit ettikleri kadını, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı.
Konak Meydanı sahilinde bugün saat 12.00 sıralarında, orta yaşlı bir kadın, bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Kıyıdan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, kadını bota aldı. Kalbinin durduğu ve hayati fonksiyonlarını yitirdiği tespit edilen kadına bir süre kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Talihsiz kadın, deniz polislerinin ilk yardım müdahalesi sayesinde hayata döndürüldü. Pasaporttaki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirilen kadın, kıyıda bekleyen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan talihsiz kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:12 Kaynak: DHA
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