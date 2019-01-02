İzmir'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Takla Attı, Karı-koca Yaralandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı, sürücü ile eşi yaralandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı, sürücü ile eşi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Küçük Avulcuk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Birgi'den Ödemiş istikametine giden Ercan Ay (31) yönetimindeki 35 ZPJ 44 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ercan ve eşi Fatma Ay (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı-kocanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir

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