Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Takla Attı, Karı-koca Yaralandı

İzmir'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Takla Attı, Karı-koca Yaralandı

36 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı, sürücü ile eşi yaralandı.

İzmir'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Takla Attı, Karı-koca Yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı, sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Küçük Avulcuk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Birgi'den Ödemiş istikametine giden Ercan Ay (31) yönetimindeki 35 ZPJ 44 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle  kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ercan ve eşi Fatma Ay (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı-kocanın  durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa
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