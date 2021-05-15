Kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika

Kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü

15.05.2021 14:55
Kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tır, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında, Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan tır devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Erol Yılmaz (46) ve Özgür Aydemir (37) tırın dorsesinin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Özgür Aydemir, sürücüler ile otomobildeki Numan Şahinoğulları, Zehra Şahinoğulları ve Şerife Gülşen, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgür Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ramazan Çınar, Murat Soydan, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika


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