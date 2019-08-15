İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava...
1 saat önce
İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde bugün ameliyat oldu.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:10 Kaynak: İHA
'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde bugün ameliyat oldu.Leo Bebeğin anne ve babası mutluluklarını doktorlarıyla paylaştı. - İSTANBUL
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