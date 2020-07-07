İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü - Son Dakika

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İzmir'in Kiraz ilçesinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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