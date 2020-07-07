İzmir'de kalp krizi geçirdiği ileri sürülen 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde, kalp krizi geçirdiği ileri sürülen 17 yaşındaki Cem Yazan, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Yazan'ın, Kiraz Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Baki Yazan'ın olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Ceritler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cem Yazan (17) kendilerine ait iş yerinin önünde durduğu esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı biranda fenalaşarak yere yığıldı. Gencin durumunu gören çevredeki vatandaşlar olayı polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Yazan, Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kiraz Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Baki Yazan'ın oğlu olduğu öğrenilen Cem Yazan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kalp krizi geçirdiği ileri sürülen Yazan'ın, ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın etti. - İZMİR