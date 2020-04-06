İzmir'de kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması - Son Dakika

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İzmir'de kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması
28 dakika önce
İzmir'de kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi.
İzmir'de kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi.
Valiliğin twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs (Kovit-19) salgınından ülkemizi, vatandaşlarımızı ve kamu çalışanlarını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin mevsim şartlarına uygun, hijyenik, kamusal özene dikkat ederek görevlerini serbest kıyafetlerle ifa etmeleri uygun görülmüştür."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:34 Kaynak: AA
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