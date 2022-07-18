İzmir'de Kamu Emekçileri Bordro Yaktı - Son Dakika
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İzmir'de Kamu Emekçileri Bordro Yaktı

18.07.2022 21:12

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, İzmir Konak'ta bir araya geldi. “İnsanca yaşamaya yetecek ücret” talep eden kamu emekçileri, bordro yakarak hükümete tepki gösterdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, İzmir Konak'ta bir araya geldi. "İnsanca yaşamaya yetecek ücret" talep eden kamu emekçileri, bordro yakarak hükümete tepki gösterdi.

KESK üyeleri, akşam saatlerinde Konak'ta bir araya geldi. "İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret İstiyoruz" yazılı pankart açan kamu emekçileri, sık sık " Zam, zulüm, işkence işte AKP", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "AKP zammını al başına çal" sloganları attı. Yüksek enflasyona karşı ek zam talebinde bulunan kamu emekçileri adına basın açıklamasını, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş okudu.

Karakaş, emeği ile geçinenlerin her geçen gün daha fazla yoksullaştığını, 20 yıl önce asgari ücretin 3,5 katına denk gelen ortalama kamu emekçisi maaşının bugün asgari ücretin 1,5 katına indiğini belirtti.

Karakaş, "TÜİK vasıtası ile düşük gösterilen sanal rakamlara rağmen resmi enflasyon yüzde 73,5, gıda enflasyonu yüzde 91, ulaştırma enflasyonu yüzde 108 ile son 24 yılın en yüksek noktasına çıkmış bulunuyor. İktidar, bir yandan TÜİK verileri üzerinden emeğimize, çocuklarımızın rızkına el koyarken bir yandan da Ali Cengiz oyunlarıyla TÜİK verilerine dahi takla attırarak maaşlarımızdan ne çalarsa kar olarak görüyor" dedi.

İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istediklerini vurgulayan Karakaş, şunları söyledi:

"- Tüm kamu emekçilerine, emeklilere en az vergi, artışı kadar yüzde 86 enflasyon farkı ödenmelidir.

-Mevcut durumdaki gelir vergisi tarifesinde, dilim tavan-tabanlarında veya vergi oranlarında ek bütçeye paralel artış yapılmalıdır. Aksi durumda maaş artışları cebimize girmeden gelir vergisine gidecektir.

-İktidarın bütçeyi tek başına belirleyip ardından toplu sözleşme masasında 'bütçe imkanlarımız el vermiyor' diyerek bizleri hedeflenen çarpık enflasyon rakamlarına mahkum bırakma politikasına artık son verilmelidir.

-Emekçilerin, sendikaların, halkın bütçeye katılma hakkı önündeki engeller kaldırılmalıdır.

-2023 bütçesi hazırlıklarına başlanacak olan önümüzdeki Ekim ayında toplu sözleşme masası kurulmalıdır.

-En düşük kamu emekçisinin geliri maaşında ve eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalıdır."

BORDRO YAKTILAR

Karakaş, KESK olarak, başta emekliler olmak üzere ücretleri resmi enflasyon çarkı ile ufalanarak yok edilen; yoksulluğa, sefalete itilen tüm kesimleri "artık yeter" demeye çağırdıklarını söyledi.

Kamu emekçileri, açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri bordrolarını yakarak hükümeti protesto etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kamu Emekçileri Bordro Yaktı - Son Dakika

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