İzmir'de Kamulaştırmaya İptal Kararı

İzmir'in Tire ilçesinde, belediyenin bölgeye üniversite yapılacağını iddia ederek yaptığı kamulaştırma, İzmir Bölge İdare Mahkemesince iptal edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde, belediyenin bölgeye üniversite yapılacağını iddia ederek yaptığı kamulaştırma, İzmir Bölge İdare Mahkemesince iptal edildi.



Kamulaştırmaya karşı dava açan vatandaşların avukatı Handan Topal, düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların geçim kaynağı olan topraklarının ellerinden alınmaması için kendilerine başvurduğunu belirtti.



Topal, belediyenin vatandaşların arazileri üzerinde bir üniversite kurulmak istendiğini duyduklarını ancak alanın hiçbir kademedeki imar planında kamulaştırılacak alanın üniversite alanı olarak belirlenmediğini tespit ettiklerini ifade etti.



Yerel mahkemenin davayı reddettiğini ancak konuyu istinafa taşıdıklarını söyleyen Topal, şunları kaydetti:



"İtirazlarımız doğrultusunda İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından ilçe belediyesinin üniversite için kamulaştırma yapma yetkisi olmadığı, taşınmazların neden kamulaştırıldığına dair hiçbir işlemde gerekçe belirtilmediği, İzmir Büyükşehir Belediyesine yapılan talebin sadece başvuru aşamasında olduğu belirtilerek kamulaştırma işlemi kesin olarak iptal edilmiştir.



Burada belediyenin kendince 'Tire'ye üniversite kuracağız' beyanları boşa çıkmıştır. Zira üniversiteler ancak kanunla kurulabilir ve üniversite amacıyla kamulaştırma yetkisi belediyelerin değildir. Üniversite kurulması, teşekkülü ve kamulaştırılması aşamasında Yüksek Öğretim Kurumunun yetkileri vardır. Eğer biz bu davayı açmasaydık müvekkillerimizin de ciddi mağduriyeti doğacak, ellerinden taşınmazları gitmiş olacaktı."

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