İzmir'de kamyon alt geçide sıkıştı; trafik akışı aksadı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir kamyon alt geçide sıkıştı. Meydana gelen kazadan dolayı trafik bir süre aksarken, alt geçit tavanına sıkışan kamyon kullanılamaz hale geldi.



Olay, 15.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde Konak Meydanı civarındaki battı çıktıda meydana geldi. İddiaya göre Salih Darı idaresindeki 01 FN 186 plakalı tır, damperinde arızalı olan bir kamyonu taşıyordu. Damperinin üzerindeki arızalı kamyon ile birlikte alt geçitteki 4 metre olan yükseklik sınırını aşan tır, yolda seyir halindeyken alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. 01 FN 186 plakalı tırın damperinde taşıdığı ve arızalı olduğu öğrenilen kamyon alt geçide çarpınca hurda yığınına döndü.



Trafik bir süre aksadı



Meydana gelen kazadan dolayı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğinde bir süre aksamalar oluştu. Kazanın meydana geldiği şeridi kapatan trafik polisi diğer şeritlerden trafik akışının sürmesini sağladı. Tırın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. - İZMİR