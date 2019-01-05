Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

İzmir'de Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

48 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

İzmir'de Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Ödemiş-İzmir kara yolu Küsküt mevkisinde Mehmet Bilen (32) idaresindeki 35 PGG 43 plakalı kamyon, yolun karşı istikametinden gelen Halil Or yönetimindeki 35 GA 7840 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Faruk Erman (35), Evkan Er (50) ve Bayram Ak (39) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Mehmet Bilen, Ödemiş, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:54:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]