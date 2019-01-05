Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

İzmir'de Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Ödemiş-İzmir kara yolu Küsküt mevkisinde Mehmet Bilen (32) idaresindeki 35 PGG 43 plakalı kamyon, yolun karşı istikametinden gelen Halil Or yönetimindeki 35 GA 7840 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Faruk Erman (35), Evkan Er (50) ve Bayram Ak (39) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:40 Kaynak: AA

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