Kamyon otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ak'ı araçtan çıkardı.

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