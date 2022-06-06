İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

06.06.2022 00:55
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra alt yola düştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra alt yola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Konaktan Bornova yönüne giden Osman Ö. (53) yönetimindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aştı. Kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler Osman Ö. ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Hülya Çapkınoğlu'nun cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
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Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı Karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İZMİR'DE, KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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