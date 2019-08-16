İzmir'de kamyon yangını
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bornova
ilçesinde, seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında araçta hasar oluştu.
Bugün saat 12.00 sıralarında, Kemalpaşa
'dan İzmir
yönüne giden 09 LL 735 plakalı kamyonun kupa bölümünde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden kamyon şoförü, aracı sağa çekip, itfaiyeden yardım istedi. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler kısa sürede büyüyüp kamyonun kasasını da sardı. Bu sırada alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Aracın hasar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü olayın ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
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