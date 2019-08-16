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İzmir'de kamyon yangını

49 dakika önce

İzmir'de kamyon yangınıİzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonun ön bölümünden çıkan alevler, kasaya da sıçradı.

İzmir'de kamyon yangını
İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonun ön bölümünden çıkan alevler, kasaya da sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon hasar gördü.
Bugün saat 12.00 sıralarında, Kemalpaşa istikametinden İzmir yönüne giden 09 LL 735 plakalı kamyonun kupa bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden kamyon şoförü, aracı sağa çekip itfaiyeden yardım istedi, bir yandan da yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Kısa sürede büyüyüp kamyonun kasasını da saran alevler, yolun sağındaki otluk alana sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Kamyonun büyük hasar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, şoför olayın ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yangının, elektrik aksamından çıktığı üzerinde duruluyor.
Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:58 Kaynak: DHA
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