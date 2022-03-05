İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına gidecekleri belirlenen 2 kamyon içindeki 152 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin yasadışı yollarla yurt dışına gideceğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahallede bulunan 2 kamyonun içinde 138'i Afganistanlı, 10'u Suriyeli ve 4'ü Pakistanlı 152 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Gözaltına alınan ve organizatör oldukları belirlenen 2 şüphelinin işlemlerinin de sürdüğü bildirildi.