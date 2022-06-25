Kamyonda 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kamyonda 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

25.06.2022 11:39

İzmir'de kamyonda 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara bulundu, aralarında 2 firari hükümlünün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kamyonda 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara bulundu, aralarında 2 firari hükümlünün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar sonucu Buca'da bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 735 kutuda 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında kimlik beyan etmeyen F.D. ve N.D'nin "kasten adam öldürme" suçundan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

İki şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonda 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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