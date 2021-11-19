İzmir'de, kamyonda 632 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonda 632 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da kamyonda çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kamyon, yol kontrol noktasında durduruldu. Kamyonda yapılan aramada; Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait; 552 sikke, 19 bronz görünümlü yüzük, 3 metal ok ucu, 8 metal çan, 15 metal kolye ucu, 1 cımbız, 1 yüzük, 1 ağırlık, 2 metal kap, 7 geometrik şekilli metal obje, 23 farklı şekillerde metal obje olmak üzere toplam 632 tarihi eser ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapılması için tutanak tutuldu.