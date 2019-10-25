Son Dakika Haberleri: İzmir'de kamyonet devrildi
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İzmir'de kamyonet devrildi

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen kamyonetin sürücü yara almadan kurtuldu.

İzmir'de kamyonet devrildi, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen kamyonetin sürücü yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 KE 407 plakalı kamyonet, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine gittiği sırada Anadolu Caddesi Soğukkuyu Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.


Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yara almadan kurtulan sürücü, olay yerine gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Karşıyaka, Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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