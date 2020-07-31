İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü - Son Dakika

Öykenli'nin komşusu Selim Karataş da kaza yerine koştuğunu, komşusunu yaralı halde gördüğünü anlattı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 01:01

Kaynak: AA

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı