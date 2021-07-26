Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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