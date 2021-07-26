İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Süleyman K. yönetimindeki 45 V 2492 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Ödemiş-Tire kara yolu Kazanlı Mahallesi yakınlarında Yılmaz A'nın kullandığı 35 AOJ 956 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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