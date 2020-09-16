İzmir'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ödemiş'ten Manisa'nın Turgutlu ilçesine istikametine giden Ahmet Abbak (81) yönetimindeki 35 D 1505 plakalı kamyonet, Beyoğlu Damları İspiroğlu Çamlı mevkisinde uçuruma devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Abbak'ın yanı sıra araçtaki eşi Teslime Abbak (65) ile Kader Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Abbak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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